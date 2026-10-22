JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain MU vs Persib: Berburu Papan Atas

Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain MU vs Persib: Berburu Papan Atas

Kamis, 22 Oktober 2026 – 16:52 WIB
Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain MU vs Persib: Berburu Papan Atas - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Pertandingan panas berlangsung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, mempertemukan Madura United kontra Persib Bandung, Kamis (22/10) pukul 19.00 WIB. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, MADURA - Duel panas tersaji pada laga pekan keenam Super League 2026-2026 di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Madura, Kamis (22/10) malam.

Dua tim bertabur bintang, Madura United (MU) dan Persib Bandung dijadwalkan berduel di lapangan hijau pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, tak perlu khawatir lantaran laga besar ini bisa disaksikan secara live di Indosiar.

Baca Juga:

Hasil laga pada malam ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan atas klasemen sementara Super League 2026-2027.

Yang menarik, kedua kesebelasan sama-sama mengoleksi 10 poin, hasil dari tiga kali menang, sekali seri dan sekali kalah.

Jarak poin Madura United (MU) dan Persib dengan pemuncak klasemen, Persija, hanya lima angka.

Baca Juga:

Yang membedakan, Persib ada di peringkat keenam, sementara Madura United di posisi kesembilan. Perbedaan peringkat keduanya karena selisih gol.

“Kami sudah siap untuk main di kandang kami lagi, bisa menghadapi Persib dan dapat tiga poin di sini," ujar pelatih Madura United Ze Gomes dilansir dari laman I.League.

Pertandingan panas berlangsung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, mempertemukan Madura United kontra Persib Bandung, Kamis (22/10) pukul 19.00 WIB
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   madura united Persib Madura United vs Persib Ze Gomes Live Streaming Madura United vs Persib Prediksi Madura United vs Persib Susunan Pemain Madura United vs Persib Igor Tolic Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Perasaan Campur Aduk Dominic Holec Gawang Garudayaksa FC Dibobol Lima Gol - JPNN.com Bali

    Perasaan Campur Aduk Dominic Holec Gawang Garudayaksa FC Dibobol Lima Gol

  2. Milos Joksic Meradang Garudayaksa FC Dibantai Bali United: Saya Malu & Kecewa - JPNN.com Bali

    Milos Joksic Meradang Garudayaksa FC Dibantai Bali United: Saya Malu & Kecewa

  3. Johnny Jansen Puji Peran Besar Queven & Teppei Yachida, Singgung PR Bali United - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Peran Besar Queven & Teppei Yachida, Singgung PR Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU