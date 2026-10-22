Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain MU vs Persib: Berburu Papan Atas

bali.jpnn.com, MADURA - Duel panas tersaji pada laga pekan keenam Super League 2026-2026 di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Madura, Kamis (22/10) malam.

Dua tim bertabur bintang, Madura United (MU) dan Persib Bandung dijadwalkan berduel di lapangan hijau pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, tak perlu khawatir lantaran laga besar ini bisa disaksikan secara live di Indosiar.

Hasil laga pada malam ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan atas klasemen sementara Super League 2026-2027.

Yang menarik, kedua kesebelasan sama-sama mengoleksi 10 poin, hasil dari tiga kali menang, sekali seri dan sekali kalah.

Jarak poin Madura United (MU) dan Persib dengan pemuncak klasemen, Persija, hanya lima angka.

Yang membedakan, Persib ada di peringkat keenam, sementara Madura United di posisi kesembilan. Perbedaan peringkat keduanya karena selisih gol.

“Kami sudah siap untuk main di kandang kami lagi, bisa menghadapi Persib dan dapat tiga poin di sini," ujar pelatih Madura United Ze Gomes dilansir dari laman I.League.