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JPNN.com Bali Sport Perasaan Campur Aduk Dominic Holec Gawang Garudayaksa FC Dibobol Lima Gol

Perasaan Campur Aduk Dominic Holec Gawang Garudayaksa FC Dibobol Lima Gol

Kamis, 22 Oktober 2026 – 08:47 WIB
Perasaan Campur Aduk Dominic Holec Gawang Garudayaksa FC Dibobol Lima Gol - JPNN.com Bali
Momen kiper Garudayaksa FC Dominic Holec berusaha menepis tendangan pemain Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Rabu (21/10) kemarin. Garudayaksa FC takluk dari Bali United dengan skor telak 0 - 5. Foto: Insatgram @garudayaksafc.official

bali.jpnn.com, GIANYAR - Dominic Holec blak-blakan mengaku frustasi saat mengawal gawang Garudayaksa FC pada pekan keenam Super League 2026-2027 kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Rabu (21/10) kemarin.

Rasa frustasi itu muncul setelah gawang Dominic Holec dibobol pemain Bali United lima gol tanpa balas.

Lima gol Bali United masing-masing dicetak Irfan Jaya (45+2), Remco Balk (51), brace Queven da Silva (63 dan 75), serta penalti Teppei Yachida (89).

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"Jujur, saya bahkan bingung harus menjawab apa.

Bagi saya, ini pertandingan yang sangat berat,” ujar Dominic Holec dilansir dari laman I.League.

Kiper asal Slovakia ini pun menyetujui analisis pelatih Milos Joksic yang menilai performa Garudayaksa FC runtuh total pada babak kedua

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“Saya harus mengakui apa yang dikatakan pelatih.

Di babak pertama kami tidak bermain buruk, kami menciptakan beberapa peluang, tetapi sayangnya kami tidak bisa mencetak gol.

Dominic Holec blak-blakan mengaku frustasi saat mengawal gawang Garudayaksa FC setelah dibobol Bali United lima gol tanpa balas di Stadion Kapten Dipta, kemarin
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TAGS   Dominic Holec Garudayaksa FC bali united Milos Joksic Bali United vs Garudayaksa FC Super League 2026-2027 stadion kapten dipta

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