Milos Joksic Meradang Garudayaksa FC Dibantai Bali United: Saya Malu & Kecewa

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Milos Joksic tidak bisa menyembunyikan kekecewaan serta rasa malunya seusai Garudayaksa FC dibantai Bali United lima gol tanpa balas pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Rabu (21/10).

Kekalahan telak Garudayaksa FC terjadi akibat gol-gol yang dilesakkan Irfan Jaya (45+2'), Remco Balk (51'), brace Queven da Silva (63', 75'), serta penalti Teppei Yachida (89').

"Jujur saja, saya sangat kecewa dan malu. Hasil ini terlalu telak.

Padahal kami memainkan babak pertama dengan sangat baik dan punya banyak momentum," ujar Milos Joksic dilansir dari laman I.League.

Milos Joksic menyoroti titik balik kehancuran timnya yang terjadi di penghujung babak pertama. Menurut Milos Joksic, kesalahan mengantisipasi serangan balik membuat gawang Dominic Holec jebol terlebih dahulu.

"Empat pemain saya berdiri terlalu jauh dari gawang sehingga Bali United bisa mencetak gol pertama," katanya.

Petaka kian menjadi-jadi di paruh kedua. Milos Joksic menilai performa anak asuhnya merosot drastis akibat penurunan fisik dan hilangnya daya juang setelah tertinggal.

"Energi kami merosot tajam di babak kedua.