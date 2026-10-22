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JPNN.com Bali Sport Johnny Jansen Puji Peran Besar Queven & Teppei Yachida, Singgung PR Bali United

Johnny Jansen Puji Peran Besar Queven & Teppei Yachida, Singgung PR Bali United

Kamis, 22 Oktober 2026 – 07:56 WIB
Johnny Jansen Puji Peran Besar Queven & Teppei Yachida, Singgung PR Bali United - JPNN.com Bali
Pemain Bali United merayakan gol yang dicetak gelandang serang Teppei Yachida di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Rabu (21/10) kemarin. Bali United mengalahkan Garudayaksa FC dengan skor 5 -0. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Johnny Jansen melayangkan pujian setinggi langit kepada pemain Bali United seusai tampil solid membantai Garudayaksa FC lima gol tanpa balas pada pekan keenam Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Rabu (21/10) kemarin.

Secara khusus mantan pelatih klub Eredivisie PEC Zwolle ini mengapresiasi kontribusi dua gelandang asing Bali United, Queven Inacio dan Teppei Yachida.

Kedua pemain tengah tersebut dinilai sukses mengatur tempo permainan, membuka ruang, memberikan assist, hingga mencetak gol.

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Queven Inacio membobol gawang Garudayaksa FC pada menit ke-63 dan 75, sementara Teppei Yachida mencetak gol melalui titik putih menit ke-89.

Dua gol Bali United lainnya dicetak duo penyerang sayap Irfan Jaya menit ke-45 + 2 dan Remco Balk menit ke-51.

“Saya sangat bangga dengan apa yang saya lihat hari ini (kemarin).

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Kedisiplinan dan cara main kami terlihat jelas. Pujian besar untuk para pemain,” ujar Jansen Jansen dilansir dari laman klub.

Meski begitu, juru taktik berkebangsaan Belanda ini tidak menampik performa laga tandang Serdadu Tridatu, julukan Bali United, masih belum konsisten.

Pelatih Johnny Jansen mengapresiasi kontribusi dua gelandang asing Bali United, Queven Inacio dan Teppei Yachida saat membantai Garudayaksa FC 5 - 0.
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TAGS   Johnny Jansen bali united Garudayaksa FC Queven Inacio Teppei Yachida Bali United vs Garudayaksa FC stadion kapten dipta Super League 2026-2027

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