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Johnny Jansen Buka Rahasia Bantai Garudayaksa FC, Siksa Stamina Lawan

Kamis, 22 Oktober 2026 – 07:36 WIB
Johnny Jansen Buka Rahasia Bantai Garudayaksa FC, Siksa Stamina Lawan - JPNN.com Bali
Pelatih Johnny Jansen memberi instruksi saat Bali United membantai Garudayaksa FC pada laga pekan keenam Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Rabu (21/10) kemarin. Bali United membungkam Garudayaksa FC lima gol tanpa balas. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Johnny Jansen senang Bali United tampil perkasa saat membantai Garudayaksa FC pada laga pekan keenam Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Rabu (21/10) kemarin.

Serdadu Tridatu menggilas Garudayaksa FC dengan lima gol tanpa balas.

Gol pertama Bali United ke gawang Garudayaksa FC yang dikawal Dominic Holec lahir melalui kaki Irfan Jaya menit ke-45 + 2.

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Penyerang sayap Remco Balk mencetak gol kedua untuk Bali United pada menit ke-51.

Gelandang tengah Queven Inacio menambah pundi-pundi gol tuan rumah setelah membobol gawang Garudayaksa FC pada menit ke-63 dan 75.

Bali United makin di atas angin setelah gelandang serang asal Jepang Teppei Yachida mencetak gol melalui titik putih menit ke-89.

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“Saya senang dengan kemenangan besar ini.

Yang ingin saya sampaikan bahwa kami berjuang selama ini di latihan, melakukan persiapan saat preseason, menjalankan meeting untuk membahas rencana kedepan, dan berbicara bagaimana kami bermain,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Johnny Jansen tampil perkasa saat Bali United membantai Garudayaksa FC pada laga pekan keenam Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kemarin
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TAGS   Johnny Jansen bali united Garudayaksa FC stadion kapten dipta Bali United vs Garudayaksa FC Super League 2026-2027

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