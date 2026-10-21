Persija Bantai Arema FC, Kembali ke Puncak, Gusur Dewa United & Bali United

bali.jpnn.com, BEKASI - Misi Persija meraih tiga poin pada laga pekan keenam Super League 2026-2027 kontra Arema FC akhirnya menjadi kenyataan.

Persija berhasil mengalahkan Arema FC di Stadion Patriot Chandra Bhaga, Bekasi, Rabu (21/10) dengan skor telak 5 – 1.

Kemenangan ini cukup menjadi modal bagi Persija untuk memuncaki klasemen sementara Super League 2026-2027 menggusur Dewata United dan Bali United.

Dewa United dan Bali United sebelumnya berada di posisi pertama dan kedua dengan 14 dan 12 poin.

Namun, tambahan tiga poin yang diperoleh Persija seusai membungkam Arema FC menjadi modal untuk melompat tinggi berkat keunggulan satu poin dari Dewa United dan tiga dari Bali United.

Persija kini mengoleksi 15 poin, hasil dari lima kali menang dan sekali kalah.

Dominasi Persija atas Arema FC terlihat sejak menit pertama.

Anak asuh Shin Tae yong tak memberi kesempatan lini serang Arema FC berkembang, membuat sektor pertahanan tim tamu kalang kabut.