Carlos Pena Incar Bali United Setelah Persita Bungkam Persija, Percaya Diri

bali.jpnn.com, TANGERANG - Persita menjadi batu sandungan bagi tim-tim mapan di kompetisi Super League 2026-2027.

Yang terbaru, skuad Laskar Cisadane berhasil membungkam tim kuat Persija di Banten International Stadium (BIS) pekan lalu dengan skor 3 – 2.

Persita kini harus bersiap menghadapi laga pekan keenam Super League 2026-2027 menantang tim bertabur bintang lainnya, Bali United.

Berdasar jadwal yang dirilis I.League, pertandingan big match itu dijadwalkan berlangsung di Banten Internasional Stadium (BIS), Minggu (25/10) mendatang.

Pada laga ini, Persita lebih diunggulkan daripada Bali United.

Alasan pertama, pertandingan berlangsung di kandang sendiri.

Kedua, Persita dalam posisi percaya diri seusai mengalahkan Persija.

Meski Bali United baru saja mengalahkan Garudayaksa FC dengan skor telak 5 – 0, tetapi status tuan rumah menjadi keuntungan tersendiri bagi Persita.