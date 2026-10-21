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Carlos Pena Incar Bali United Setelah Persita Bungkam Persija, Percaya Diri

Rabu, 21 Oktober 2026 – 18:38 WIB
Carlos Pena Incar Bali United Setelah Persita Bungkam Persija, Percaya Diri - JPNN.com Bali
Pelatih Persita Carlos Pena memastikan anak asuhnya siap melawan Bali United, Minggu (25/10) mendatang. Foto: Instagram @persita.official

bali.jpnn.com, TANGERANG - Persita menjadi batu sandungan bagi tim-tim mapan di kompetisi Super League 2026-2027.

Yang terbaru, skuad Laskar Cisadane berhasil membungkam tim kuat Persija di Banten International Stadium (BIS) pekan lalu dengan skor 3 – 2.

Persita kini harus bersiap menghadapi laga pekan keenam Super League 2026-2027 menantang tim bertabur bintang lainnya, Bali United.

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Berdasar jadwal yang dirilis I.League, pertandingan big match itu dijadwalkan berlangsung di Banten Internasional Stadium (BIS), Minggu (25/10) mendatang.

Pada laga ini, Persita lebih diunggulkan daripada Bali United.

Alasan pertama, pertandingan berlangsung di kandang sendiri.

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Kedua, Persita dalam posisi percaya diri seusai mengalahkan Persija.

Meski Bali United baru saja mengalahkan Garudayaksa FC dengan skor telak 5 – 0, tetapi status tuan rumah menjadi keuntungan tersendiri bagi Persita.

Persita kini harus bersiap menghadapi laga pekan keenam Super League 2026-2027 menantang tim bertabur bintang lainnya, Bali United.
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TAGS   Carlos Pena persita persita tangerang Persija Persija Jakarta Persita vs Bali United Super League 2026-2027

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