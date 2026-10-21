Bali United Pesta Gol, Bantai Garudayaksa FC, Gusur Persija di Klasemen, Cek!

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United menunjukkan kapasitasnya sebagai jago kandang pada awal musim kompetisi Super League 2026-2027.

Menantang Garudayaksa FC pada laga pekan keenam di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Rabu (21/10) sore, Bali United menang telak dengan skor 0 – 5.

Ini menjadi kemenangan kandang kali keempat Bali United musim ini di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Tiga kemenangan kandang sebelumnya diraih Bali United saat mengalahkan PSS Sleman, Isenmulang FC dua Persijap Jepara.

Dua laga lainnya berakhir dengan kekalahan saat Bali United menjalani pertandingan tandang kontra Borneo FC dan Java United.

Kemenangan ini sekaligus menjadi rekor cleansheet perdana bagi Mike Hauptmeijer pada musim ini.

Mike Hauptmeijer sebelumnya diragukan tampil membela Bali United setelah pada laga sebelumnya digantikan Fitrul Dwi Rustapa saat kalah dari Java United.

Gol pertama Bali United ke gawang Garudayaksa FC yang dikawal Dominic Holec lahir melalui kaki Irfan Jaya menit ke-45 + 2.