Marcos Santos Racik Game Plan Khusus, Siap Redam Transisi Cepat Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Skuad Arema FC mengusung misi bangkit saat bersua Persija Jakarta pada laga pekan keenam Super League 2026-2027 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam.

Pelatih Arema FC Marcos Santos bertekad membenahi lini belakang dan menjaga stabilitas mental demi mengamankan tiga poin di kandang lawan seusai keok dari Garudayaksa FC pekan lalu.

Menurut Marcos Santos, fokus tim adalah memulihkan fisik serta evaluasi taktis di tengah padatnya jadwal pertandingan.

"Persiapan kami cukup baik.

Fokus utama kami adalah mengontrol kelelahan pemain dan menjaga mental bertanding.

Kami tahu laga terakhir kurang maksimal, tetapi saya percaya kapasitas seluruh pemain untuk bangkit," ujar Marcos Santos dilansir dari laman klub.

Terkait skema permainan Persija, juru taktik asal Brasil tersebut menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan konsentrasi penuh sepanjang 90 menit.

"Persija adalah tim kuat dengan transisi dan tekanan yang sangat agresif.