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JPNN.com Bali Sport Gelandang Garudayaksa Tebar Ancaman di Dipta, Hasil Kontra Arema FC Jadi Patokan

Gelandang Garudayaksa Tebar Ancaman di Dipta, Hasil Kontra Arema FC Jadi Patokan

Rabu, 21 Oktober 2026 – 09:05 WIB
Gelandang Garudayaksa Tebar Ancaman di Dipta, Hasil Kontra Arema FC Jadi Patokan - JPNN.com Bali
Gelandang Aleksandar Busnic menegaskan kesiapan Garudayaksa FC menantang Bali United pada laga pekan keenam Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Rabu (21/10) sore pukul 16.30 WITA. Foto: I.League

bali.jpnn.com, GIANYAR - Gelandang Aleksandar Busnic menegaskan kesiapan Garudayaksa FC menantang Bali United pada laga pekan keenam Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Rabu (21/10) sore pukul 16.30 WITA.

Kesiapan itu ditunjukkan timnya dengan datang lebih awal ke Bali untuk proses adaptasi cuaca dan lapangan.

Pesepak bola asal Serbia itu pun optimistis Garudayaksa FC mampu mencuri tiga poin berbekal persiapan matang seusai meraih kemenangan 3-1 atas Arema FC.

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"Persiapan kami sangat baik.

Kami punya tiga hari untuk pemulihan dan sengaja datang lebih awal untuk beradaptasi dengan cuaca serta menjalani latihan ringan," ujar Aleksandar Busnic dilansir dari laman I.League.

Meski mengakui ketangguhan Bali United saat tampil di kandang, Aleksandar Busnic percaya diri tren positif timnya bakal berlanjut.

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"Kami datang dengan modal kemenangan.

Saya berharap ini jadi awal dari kemenangan-kemenangan berikutnya.

Gelandang Aleksandar Busnic menegaskan kesiapan Garudayaksa FC menantang Bali United pada laga pekan keenam Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta
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TAGS   Garudayaksa FC bali united Bali United vs Garudayaksa FC gelandang Aleksandar Busnic Super League 2026-2027 arema fc stadion kapten dipta

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