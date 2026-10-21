Bali United Rugi Besar Kontra Garudayaksa FC, Arel, Arjuna & Hauptmeijer Absen

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United menghadapi situasi situasi sulit saat menghadapi tim promosi Garudayaksa FC pada laga pekan keenam Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Rabu (21/10) sore pukul 16.30 WITA.

Pelatih Johnny Jansen dipastikan kehilangan tiga pemain pilar yang membantu Bali United bermain apik dalam lima laga terakhir.

Bali United dipastikan kehilangan bek tengah muda Kadek Arel dan penyerang sayap Rahmat Arjuna.

Keduanya absen kontra Garudayaksa FC gegera hukuman kartu merah yang mereka peroleh pada pertandingan sebelumnya.

Bali United juga kehilangan kiper nomor satu Mike Houptmeijer. Pada laga kontra Java United, Mike Houptmeijer bahkan tak masuk daftar sementara pemain (DSP).

Johnny Jansen memainkan Fitrul Dwi Rustapa sebagai kiper utama dan Wayan Arta sebagai penjaga gawang pengganti.

"Apakah Mike bermain? Bagaimana ya mengatakannya, pada pertandingan terakhir kami kehilangan banyak pemain yang sangat penting.

Saya rasa ini merupakan ujian besar dan saya paham betul bagaimana situasinya," kata Johnny Jansen dilansir dari laman I.League.