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Bali United Rugi Besar Kontra Garudayaksa FC, Arel, Arjuna & Hauptmeijer Absen

Rabu, 21 Oktober 2026 – 08:48 WIB
Bali United Rugi Besar Kontra Garudayaksa FC, Arel, Arjuna & Hauptmeijer Absen - JPNN.com Bali
Kiper andalan Bali United Mike Hauptmeijer kemungkinan absen kontra Garudayaksa FC. Bali United juga kehilangan Kadek Arel dan Rahmat Arjuna. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United menghadapi situasi situasi sulit saat menghadapi tim promosi Garudayaksa FC pada laga pekan keenam Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Rabu (21/10) sore pukul 16.30 WITA.

Pelatih Johnny Jansen dipastikan kehilangan tiga pemain pilar yang membantu Bali United bermain apik dalam lima laga terakhir.

Bali United dipastikan kehilangan bek tengah muda Kadek Arel dan penyerang sayap Rahmat Arjuna.

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Keduanya absen kontra Garudayaksa FC gegera hukuman kartu merah yang mereka peroleh pada pertandingan sebelumnya.

Bali United juga kehilangan kiper nomor satu Mike Houptmeijer. Pada laga kontra Java United, Mike Houptmeijer bahkan tak masuk daftar sementara pemain (DSP).

Johnny Jansen memainkan Fitrul Dwi Rustapa sebagai kiper utama dan Wayan Arta sebagai penjaga gawang pengganti.

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"Apakah Mike bermain? Bagaimana ya mengatakannya, pada pertandingan terakhir kami kehilangan banyak pemain yang sangat penting.

Saya rasa ini merupakan ujian besar dan saya paham betul bagaimana situasinya," kata Johnny Jansen dilansir dari laman I.League.

Bali United rugi besar menjelang kontra Garudayaksa FC karena kehilangan Kadek Arel, Rahmat Arjuna dan kiper Mike Hauptmeijer. Johnny Jansen bersuara
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TAGS   bali united Garudayaksa FC Bali United vs Garudayaksa FC Johnny Jansen kadek arel Rahmat Arjuna Mike Hauptmeijer Super League 2026-2027 Thomas Lam Tim Receveur

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