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Milos Joksic Puji Skema High Pressing Bali United, Siap Bikin Kejutan

Rabu, 21 Oktober 2026 – 06:29 WIB
Milos Joksic Puji Skema High Pressing Bali United, Siap Bikin Kejutan - JPNN.com Bali
Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic menyadari betul ketangguhan Bali United yang selalu tampil dominan saat bermain di kandang, tetapi ia merasa tak gentar. Duel kedua kesebelasan berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Rabu (21/10) sore. Foto: I.League

bali.jpnn.com, GIANYAR - Garudayaksa FC bersiap melakoni laga tandang berat melawan tuan rumah Bali United pada pekan keenam Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Rabu (21/10).

Garudayaksa FC mengantongi modal positif setelah pada laga sebelumnya mengalahkan Arema FC dengan skor 3 – 1, sementara Bali United tumbang dari Java United dengan skor 2 – 3.

Bagi pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic, hasil laga terakhir tidak bisa menjadi patokan kualitas tim.

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Juru taktik bertubuh tambun ini menyadari betul ketangguhan Bali United yang selalu tampil dominan saat bermain di kandang.

Meski demikian, Milos Joksic optimistis Garudayaksa FC mampu memberi kejutan.

"Bali United tim yang sangat kuat.

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Mereka memenangkan tiga laga kandang dengan mudah.

Mereka menerapkan high pressing sepanjang 90 menit dan menempel ketat pemain," kata Milos Joksic dilansir dari laman I.League.

Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic menyadari betul ketangguhan Bali United yang selalu tampil dominan saat bermain di kandang, tetapi ia merasa tak gentar
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TAGS   Milos Joksic Garudayaksa FC bali united arema fc Java United Bali United vs Garudayaksa FC stadion kapten dipta Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

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