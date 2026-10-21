STY tak Habis Pikir Persija Keok dari Persita, Siap Bangkit Kontra Arema FC

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta mengusung misi bangkit saat menjamu Arema FC pada pekan keenam Super League 2026-2027 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam.

Anak asuh Shin Tae yong bertekad meraih tiga poin demi membalas kekalahan pekan lalu yang memutus rekor empat kemenangan beruntun Persija.

STY memastikan anak asuhnya dalam kondisi siap tempur meski memiliki jeda pertandingan yang terbilang singkat.

"Kami sudah beristirahat dan melakukan persiapan dengan baik.

Untuk laga melawan Arema FC, tim dalam kondisi siap," ujar Shin Tae yong dilansir dari laman Persija Jakarta.

Juru taktik asal Korea Selatan itu mengevaluasi laga sebelumnya saat keok dari Persita, membuat Persija tergusur dari puncak klasemen.

Menurut STY, Persija sebenarnya tampil dominan, tetapi lengah mengantisipasi serangan balik lawan.

"Pertandingan terakhir kami tampil dominan, hanya kurang beruntung dalam mencetak gol. Sebaliknya, lawan memanfaatkan serangan balik dengan baik," ucapnya.