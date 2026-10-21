Dewa United Gusur Persija di Puncak Klasemen, Osmar Loss Buka Suara

bali.jpnn.com, BANTEN - Dewa United berhasil mengamankan tiga poin krusial seusai menundukkan Persijap Jepara 2-0 pada laga pekan keenam Super League 2026-2027 di Banten International Stadium, Selasa (20/10) malam.

Sempat imbang tanpa gol di babak pertama, Banten Warriors memecah kebuntuan pada menit ke-79 lewat sundulan Nick Kuipers, memanfaatkan sepak pojok Alexis Messidoro.

Kemenangan Dewa United dikunci oleh gol penyerang pengganti, Pedro Carvalho pada menit ke-90+2, memanfaat assist Denilson Junior.

Tambahan tiga poin ini mengantarkan Dewa United mengkudeta Persija Jakarta dari puncak klasemen sementara dengan 14 poin, hasil empat kali menang dan dua kali imbang.

Hasil ini sekaligus menjadi rekor tak terkalahkan Dewa United dalam enam pertandingan terakhir Super League.

Persijap di lain sisi kian terpuruk di dasar klasemen dengan nol poin seusai menelan enam kekalahan beruntun.

Pelatih Dewa United Osmar Loss mengapresiasi kerja keras anak asuhnya setelah mengamankan tiga poin penting, meski sempat kesulitan membaca permainan lawan di babak pertama.

"Lawan mengubah skema permainan dan pelatih, itu di luar analisis kami di paruh pertama.