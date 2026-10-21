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Dewa United Gusur Persija di Puncak Klasemen, Osmar Loss Buka Suara

Rabu, 21 Oktober 2026 – 05:46 WIB
Dewa United Gusur Persija di Puncak Klasemen, Osmar Loss Buka Suara - JPNN.com Bali
Penyerang Dewa United Pedro Carvalho merayakan gol bersama pemain lainnya seusai mencetak gol ke gawang Persijap di BIS, kemarin (20/10). Kemenangan ini mengantarkan Dewa United menggusur Persija dari puncak klasemen. Foto: Instagram @dewaunitedfc

bali.jpnn.com, BANTEN - Dewa United berhasil mengamankan tiga poin krusial seusai menundukkan Persijap Jepara 2-0 pada laga pekan keenam Super League 2026-2027 di Banten International Stadium, Selasa (20/10) malam.

Sempat imbang tanpa gol di babak pertama, Banten Warriors memecah kebuntuan pada menit ke-79 lewat sundulan Nick Kuipers, memanfaatkan sepak pojok Alexis Messidoro.

Kemenangan Dewa United dikunci oleh gol penyerang pengganti, Pedro Carvalho pada menit ke-90+2, memanfaat assist Denilson Junior.

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Tambahan tiga poin ini mengantarkan Dewa United mengkudeta Persija Jakarta dari puncak klasemen sementara dengan 14 poin, hasil empat kali menang dan dua kali imbang.

Hasil ini sekaligus menjadi rekor tak terkalahkan Dewa United dalam enam pertandingan terakhir Super League.

Persijap di lain sisi kian terpuruk di dasar klasemen dengan nol poin seusai menelan enam kekalahan beruntun.

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Pelatih Dewa United Osmar Loss mengapresiasi kerja keras anak asuhnya setelah mengamankan tiga poin penting, meski sempat kesulitan membaca permainan lawan di babak pertama.

"Lawan mengubah skema permainan dan pelatih, itu di luar analisis kami di paruh pertama.

Pelatih Dewa United Osmar Loss mengapresiasi kerja keras anak asuhnya seusai mengalahkan Persijap dan menggusur Persija dari puncak klasemen Super League
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TAGS   Dewa United Persija Persijap Dewa United vs Persijap Osmar Loss Super League 2026-2027 Banten International Stadium Klasemen Super League 2026-2027

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