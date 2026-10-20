Kejutan Lagi! Isenmulang FC Tahan Imbang Java United di Maguwoharjo

bali.jpnn.com, SLEMAN - Isenmulang FC kembali meraih hasil positif di kompetisi Super League 2026-2027.

Menantang tim kuat Java United pada pekan keenam di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (20/10) sore, Isenmulang FC berhasil meraih satu poin setelah mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 1 – 1.

Hasil positif ini menjadi kejutan kedua setelah pada laga sebelumnya Isenmulang FC yang menjadi bulan-bulanan tim besar mengalahkan tuan rumah Persijap dengan skor tipis 1 – 0.

Isenmulang FC terlebih dahulu mencetak gol ke gawang Java United melalui pemain asing asal Jepang Kenji Nishioka pada menit ke-59.

Namun, Java United yang pada pekan sebelumnya mengalahkan Bali United berhasil membalas melalui gol yang dicetak striker haus gol Gustavo Almeida menit ke-68.

Dengan hasil positif ini, Isenmulang FC yang biasa berada di dasar klasemen kini berada di posisi ke-16 dengan dua poin.

Meski masih berada di zona degradasi, Isenmulang FC berpotensi bangkit lantaran telah berhasil mengoleksi satu kali kemenangan, sekali seri dan empat kali kalah.

Berdasar hitung-hitungan, Isenmulang FC seharusnya mengoleksi empat poin.