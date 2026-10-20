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Bali United vs Garudayaksa FC: Reuni Emosional Kadek Agung di Lini Tengah

Selasa, 20 Oktober 2026 – 17:20 WIB
Bali United vs Garudayaksa FC: Reuni Emosional Kadek Agung di Lini Tengah - JPNN.com Bali
Gaya selebrasi gelandang Bali United Kadek Agung seusai mencetak gol ke gawang lawan. Kadek Agung bakal adu mekanik dan berduel langsung dengan dua mantan rekan setimnya yang bermain untuk Garudayaksa FC, Arapenta Poerba dan Sidik Saimima di Stadion Dipta, Rabu (21/10) besok. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Laga pekan keenam Super League 2026-2027 yang mempertemukan tuan rumah Bali United kontra Garudayaksa FC bakal menjadi momen emosional bagi gelandang Serdadu Tridatu, Kadek Agung.

Pesepak bola asal Luwus, Marga, Tabanan, ini bakal adu mekanik dan berduel langsung dengan dua mantan rekan setimnya, Arapenta Poerba dan Sidik Saimima.

Mantan pemain Bali United itu kini menjadi andalan lini tengah Garudayaksa FC.

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Tugas berat menanti Kadek Agung untuk menjaga keseimbangan pertarungan di sektor tengah arena pertandingan dari gempuran dua sejawatnya tersebut.

Kadek Agung mengakui bahwa Arapenta Poerba dan Sidik Saimima merupakan gelandang jempolan.

Terlebih ketiganya pernah bahu membahu membawa Bali United merengkuh gelar juara di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

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"Saya tahu betul mereka pemain yang bagus. Kami pernah bermain bersama cukup lama di Bali United," ujar Kadek Agung dilansir dari laman klub.

Meski demikian, Kadek Agung menegaskan profesionalismenya di lapangan.

Gelandang Bali United Kadek Agung bakal adu mekanik dan berduel langsung dengan dua mantan rekan setimnya, Arapenta Poerba dan Sidik Saimima besok
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TAGS   bali united Garudayaksa FC Bali United vs Garudayaksa FC kadek agung gelandang stadion kapten dipta Super League 2026-2027

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