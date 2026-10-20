Johnny Jansen Meradang, Kritik Keras Pemainnya yang Menerima Kartu Merah

bali.jpnn.com, GIANYAR - Catatan disiplin pemain Bali United pada awal musim Super League 2026-2027 menjadi sorotan serius.

Pasalnya, hanya dalam lima pertandingan awal, skuad Serdadu Tridatu sudah mengantongi empat kartu merah.

Menanggapi fenomena hujan kartu merah yang terus menimpa anak asuhnya, pelatih Bali United, Johnny Jansen akhirnya angkat bicara.

Menurutnya, hujan kartu merah itu sangat merugikan kedalaman tim dalam mengarungi kompetisi.

Johnny Jansen pun menyayangkan kedisiplinan para pemainnya di lapangan.

Juru taktik asal Belanda itu secara terbuka melontarkan pernyataan tegas, terutama untuk dua dari empat pemain yang menurutnya memang sangat layak dijatuhi hukuman oleh wasit.

“Tentu ini kondisi yang tidak bagus karena membuat kami kehilangan pemain penting,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Badai kartu merah Bali United dimulai sejak laga tandang perdana musim ini saat melawat ke markas Borneo FC, 20 September 2026 lalu.