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JPNN.com Bali Sport Johnny Jansen Meradang, Kritik Keras Pemainnya yang Menerima Kartu Merah

Johnny Jansen Meradang, Kritik Keras Pemainnya yang Menerima Kartu Merah

Selasa, 20 Oktober 2026 – 17:05 WIB
Johnny Jansen Meradang, Kritik Keras Pemainnya yang Menerima Kartu Merah - JPNN.com Bali
Pelatih Bali United Johnny Jansen meradang fenomena hujan kartu menimpa skuad Serdadu Tridatu. Menurut Johnny Jansen, hujan kartu merah itu sangat merugikan kedalaman tim dalam mengarungi kompetisi. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Catatan disiplin pemain Bali United pada awal musim Super League 2026-2027 menjadi sorotan serius.

Pasalnya, hanya dalam lima pertandingan awal, skuad Serdadu Tridatu sudah mengantongi empat kartu merah.

Menanggapi fenomena hujan kartu merah yang terus menimpa anak asuhnya, pelatih Bali United, Johnny Jansen akhirnya angkat bicara.

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Menurutnya, hujan kartu merah itu sangat merugikan kedalaman tim dalam mengarungi kompetisi.

Johnny Jansen pun menyayangkan kedisiplinan para pemainnya di lapangan.

Juru taktik asal Belanda itu secara terbuka melontarkan pernyataan tegas, terutama untuk dua dari empat pemain yang menurutnya memang sangat layak dijatuhi hukuman oleh wasit.

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“Tentu ini kondisi yang tidak bagus karena membuat kami kehilangan pemain penting,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Badai kartu merah Bali United dimulai sejak laga tandang perdana musim ini saat melawat ke markas Borneo FC, 20 September 2026 lalu.

Menurut pelatih Bali United Johnny Jansen, hujan kartu merah itu sangat merugikan kedalaman tim dalam mengarungi kompetisi.
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TAGS   Johnny Jansen bali united kartu merah Thomas Lam kadek arel Tim Receveur Rahmat Arjuna Java United Persijap Borneo FC

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