Johnny Jansen Intip Celah Bungkam Garudayaksa FC, Ogah Anggap Remeh

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Bali United Johnny Jansen memastikan timnya telah mematangkan persiapan menjelang bentrok perdana kontra Garudayaksa FC.

Laga pada pekan keenam Super League 2026-2027 ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (21/10) sore pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Pertandingan ini menjadi pertemuan perdana kedua kesebelasan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Garudayaksa FC sendiri merupakan tim promosi milik Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sudah menganalisis permainan mereka. Garudayaksa adalah tim yang bagus.

Namun, yang terpenting saat ini kami fokus pada tugas dan tanggung jawab di lapangan, baik saat menyerang, bertahan, maupun momen transisi," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Sebagai tuan rumah, Serdadu Tridatu berada di posisi yang lebih diuntungkan.

Bali United saat ini menempati peringkat keenam Super League 2026-2027 dengan sembilan poin, hasil dari tiga kali menang dan dua kali kalah.