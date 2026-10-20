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Jort van der Sande Cedera Parah, Marko Dugandzic Siap Meledak di Bali United

Selasa, 20 Oktober 2026 – 06:24 WIB
Jort van der Sande Cedera Parah, Marko Dugandzic Siap Meledak di Bali United - JPNN.com Bali
Stiker Bali United Marko Dugandzic berduel dengan pemain Java United di Stadion Jatidiri, Semarang. Marko Dugandzic hampir pasti jadi andalan Bali United di lini serang untuk beberapa laga ke depan lantaran striker Jort van der Sande mengalami cedera. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyerang asing Bali United Marko Dugandzic kembali mendapat kepercayaan pelatih Johnny Jansen untuk membantu tim di kompetisi Super League 2026-2027.

Setelah bermain 14 menit saat Bali United membantai Persijap 6 – 1, Marko Dugandzic kembali mendapat kesempatan turun ke lapangan hijau saat tim kalah dari Java United 2 – 3.

Marko Dugandzic masuk pada menit ke-32 menggantikan striker brewok Jort van der Sande yang tidak mampu melanjutkan pertandingan akibat cedera patah tulang rusuk.

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Penyerang 32 tahun berkebangsaan Kroasia ini mendapat kesempatan tampil selama 72 menit dan mencetak satu assist untuk tim.

Stiker dengan market value Rp12,17 miliar ini dipastikan menjadi andalan Bali United pada laga berikutnya lantaran Jort van der Sande absen cukup lama antara enam hingga delapan pekan karena cederanya.

"Kami memulai pertandingan dengan baik dan mampu mengontrol permainan.

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Hanya saja, mereka (Java United FC) bisa memanfaatkan peluang dengan lebih efektif dibanding kami," ujar Marko Dugandzic dilansir dari laman klub.

"Seharusnya ada beberapa peluang yang bisa kami maksimalkan, dan gol-gol mereka sebenarnya bisa diantisipasi.

Marko Dugandzic masuk pada menit ke-32 menggantikan striker brewok Jort van der Sande yang tidak mampu melanjutkan pertandingan akibat cedera patah tulang rusuk
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TAGS   Jort Van der Sande Marko Dugandzic bali united cedera striker Java United Persijap Super League 2026-2027

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