PSIM Pecat Jean Paul van Gastel, Tunjuk Guntur Cahyo Jadi Pelatih Sementara

bali.jpnn.com, BANTUL - Kompetisi Super League 2026-2027 kembali makan korban.

Setelah Persijap memecat Mario Lemos sebagai pelatih dan menunjuk Antonio Claudio sebagai caretaker, langkah serupa diambil manajemen PSIM Yogyakarta.

Manajemen PSIM memutuskan mengakhiri kerja samanya dengan pelatih Jean Paul van Gastel setelah 16 bulan masa kepelatihan.

Mantan pelatih Besiktas di Liga Turki ini harus hengkang setelah gagal membawa PSIM meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir.

Juru taktik asal Belanda ini hanya mampu membawa PSIM meraih satu poin, hasil imbang melawan Persita.

Empat laga PSIM lainnya berakhir dengan kekalahan saat melawan Persebaya, Madura United, Persija dan PSM Makassar.

“Terkait situasi yang memang belum bisa membawa PSIM kepada kemenangan, saya dan PSIM memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Coach Jean Paul van Gastel,” ujar Direktur Utama PSIM Yuliana Tasno dilansir dari laman klub.

Liana, sapaan akrabnya memastikan bahwa keputusan tegas ini diambil tidak hanya karena adanya tekanan dari suporter yang kecewa dengan performa PSIM, tetapi juga berdasar penilaiannya mengenai hal yang terbaik bagi PSIM.