Jadwal Super League: Persija Gagal Jamu Arema FC di SUGBK, Borneo FC Terdampak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kompetisi Super League 2026-2027 kembali bergulir pekan ini.

Pekan keenam kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa hari ini (20/10) hingga Kamis (22/10) lusa.

Total ada delapan pertandingan yang berlangsung di kota dan stadion berbeda pada pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

Laga pembuka pekan kelima, Selasa hari ini (20/10) dijadwalkan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, mempertemukan tim promosi Isenmulang FC kontra Java United.

Laga ini disiarkan secara live di Indosiar pada pukul 15.30 WITA.

Pada pukul 19.00 WIB, dua pertandingan dijadwalkan berlangsung di dua stadion berbeda.

Laga Bhayangkara FC melawan PSIM Yogyakarta berlangsung di Stadion PKOR Pemuda, Lampung dan disiarkan secara live di Vidio.

Di Banten International Stadium (BIS), Dewa United melawan Persijap Jepara. Pertandingan ini disiarkan secara live di Indosiar.