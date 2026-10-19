Pelatih Spanyol Ini Bangga Persik Bikin Persib Keteteran, Ungkap Fakta

bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Marcos Reina merasa Persik Kediri tak sepatunya menerima hasil minor saat melawan Persib Bandung pada laga pekan kelima Super League 2026-2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (18/10) kemarin.

Marcos Reina menilai Althaf Indie dan kolega telah memberikan perlawanan terbaik untuk mempersulit Persib Bandung meraih kemenangan.

Persik Kediri gagal meraih poin setelah Persib menjebol gawang Husna Al Malik pada menit ke-78.

Gol tunggal Persib Bandung dicetak Julio Cesar.

"Saya sangat bangga dengan para pemain dan tim Persik Kediri.

Mereka bermain luar biasa di Bandung.

Kami tetap bangga, meski kalah.

Saya mengakui tidak mudah untuk melawan tim sekelas Persib Bandung dengan cara yang kami lakukan," kata Marcos Reina dilansir dari laman I.League.