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Bernardo Tavares Kecewa Berat Persebaya Gagal Bantai PSS, Sorot Respons Bonek

Senin, 19 Oktober 2026 – 15:39 WIB
Bernardo Tavares Kecewa Berat Persebaya Gagal Bantai PSS, Sorot Respons Bonek - JPNN.com Bali
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberi instruksi pemainnya dari pinggir lapangan saat melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (18/10) kemarin. Kedua kesebelasan bermain dengan skor akhir 2 - 2. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Kegagalan Persebaya meraih tiga poin pada laga kandang pekan kelima Super League 2026-2027 kontra PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (18/10) kemarin membuat pelatih Bernardo Tavares kecewa.

“Kami sudah berusaha maksimal dan menciptakan banyak peluang, tetapi hasil akhirnya belum sesuai dengan harapan,” ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Gol telat striker Miguel Pinto Pereira pada menit ke-90 + 1 menjadi penyelamat Persebaya saat bermain di depan Bonek.

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Miguel Pereira mencetak gol kedua setelah pada menit ke-36 menyumbang gol pertama untuk The Green Force.

Dua gol tim tamu PSS Sleman dicetak penyerang Melvyn Lorenzen pada menit ke-9 dan pemain belakang asal Jepang Hiromu Tanaka menit ke-61.

Secara statistik, Persebaya sebenarnya tampil mendominan dalam membangun serangan.

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Ernando Ari dan kolega membombardir pertahanan PSS Sleman dengan melepaskan 23 tembakan, sembilan di antaranya mengarah tepat ke gawang.

Catatan ini memperlihatkan intensitas gempuran tim berjuluk Green Force tersebut dalam membongkar barisan belakang PSS Sleman hingga peluit panjang berbunyi.

Kegagalan Persebaya meraih tiga poin pada laga kandang pekan kelima Super League 2026-2027 kontra PSS Sleman membuat pelatih Bernardo Tavares kecewa
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TAGS   Bernardo Tavares Persebaya Persebaya Surabaya PSS Sleman PSS persebaya vs pss Persebaya Surabaya vs PSS Sleman Stadion Gelora Bung Tomo Super League 2026-2027

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