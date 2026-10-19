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JPNN.com Bali Sport Igor Tolic Senang Persib Bungkam Persik: Pemain Kami Orang-orang Istimewa!

Igor Tolic Senang Persib Bungkam Persik: Pemain Kami Orang-orang Istimewa!

Senin, 19 Oktober 2026 – 07:14 WIB
Igor Tolic Senang Persib Bungkam Persik: Pemain Kami Orang-orang Istimewa! - JPNN.com Bali
Pemain belakang Persib Julio Cesar berselebrasi seusai menjebol gawang Persik di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (18/10) malam. Persib mengalahkan Persik dengan skor 1 - 0. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib berhasil mematahkan perlawanan sengit Persik Kediri pada pertandingan pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (18/10).

Skuad Pangeran Biru berhasil mengamankan poin penuh setelah menang tipis 1-0 atas Persik Kediri.

Gol tunggal kemenangan Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit ke-78.

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Istimewanya, gol tersebut tercipta lewat tandukan tajam pada sentuhan pertamanya usai masuk sebagai pemain pengganti.

Pelatih Persib Igor Tolic memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penggawa Pangeran Biru atas hasil manis tersebut.

Menurut Igor Tolic, kemenangan ini merupakan buah manis dari karakter kuat, kerja keras, dan kebersamaan seluruh elemen tim di lapangan.

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Ia mengaku sangat bangga melihat semangat pantang menyerah anak asuhnya hingga peluit panjang dibunyikan.

"Selamat untuk para pemain.

Pelatih Persib Igor Tolic memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penggawa Pangeran Biru seusai membungkam Persik Kediri
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TAGS   Igor Tolic Persib persib bandung persik Persik Kediri Julio Cesar Persib vs Persik Persib Bandung vs Persik Kediri Super League 2026-2027 Stadion Si Jalak Harupat

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