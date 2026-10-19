Igor Tolic Senang Persib Bungkam Persik: Pemain Kami Orang-orang Istimewa!

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib berhasil mematahkan perlawanan sengit Persik Kediri pada pertandingan pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (18/10).

Skuad Pangeran Biru berhasil mengamankan poin penuh setelah menang tipis 1-0 atas Persik Kediri.

Gol tunggal kemenangan Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit ke-78.

Istimewanya, gol tersebut tercipta lewat tandukan tajam pada sentuhan pertamanya usai masuk sebagai pemain pengganti.

Pelatih Persib Igor Tolic memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penggawa Pangeran Biru atas hasil manis tersebut.

Menurut Igor Tolic, kemenangan ini merupakan buah manis dari karakter kuat, kerja keras, dan kebersamaan seluruh elemen tim di lapangan.

Ia mengaku sangat bangga melihat semangat pantang menyerah anak asuhnya hingga peluit panjang dibunyikan.

"Selamat untuk para pemain.