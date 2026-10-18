Bali United Rugi Besar, Tulang Rusuk Jort van der Sande Patah, Absen Lama

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United benar-benar rugi besar pada laga pekan kelima Super League 2026-2027.

Selain kalah dari tuan rumah Java United FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (16/10) malam lalu dengan skor 3 – 2, Bali United kehilangan striker Jort van der Sande.

Penyerang asal Bonaire itu dipastikan harus absen cukup lama seusai mengalami cedera serius pada laga pahit itu.

Jort van der Sande terpaksa ditarik pelatih Johnny Jansen keluar pada menit ke-32.

Keputusan tersebut diambil Johnny Jansen setelah Jort van der Sande terlibat benturan keras di lapangan hijau dengan pemain lawan, Gustavo Franca.

Dokter tim Bali United Ganda Putra menjelaskan bahwa tindakan penanganan cepat langsung dilakukan sesaat setelah penyerang berusia 30 tahun itu tak mampu melanjutkan pertandingan.

"Jort mengalami benturan di bagian pinggang kiri.

Pasca-ditarik keluar, dia mengeluh nyeri hebat dan sempat kesulitan bernapas,” ujar dokter Ganda Putra dilansir dari laman klub.