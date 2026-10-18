Persebaya Nyaris Bikin Malu, Gol Telat Miguel Pereira Jadi Penyelamat

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya nyaris kembali tersandung di kompetisi Super League 2026-2027.

Menghadapi tim promosi PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada pekan kelima, Minggu (18/10) sore, Persebaya dipaksa tim tamu bermain imbang 2 – 2.

Gol telat striker Miguel Pinto Pereira pada menit ke-90 + 1 menjadi penyelamat Persebaya saat bermain di depan Bonek.

Miguel Pereira mencetak gol kedua setelah pada menit ke-36 menyumbang gol pertama untuk The Green Force.

Dua gol tim tamu PSS Sleman dicetak penyerang Melvyn Lorenzen pada menit ke-9 dan pemain belakang asal Jepang Hiromu Tanaka menit ke-61.

Sejak awal babak pertama, Green Force langsung tampil menekan.

Namun, keasyikan menyerang, gawang Ernando Ari justru jebol lebih dahulu pada menit ke-9 oleh Melvyn Lorenzen lewat skema tendangan bebas PSS Sleman.

Skor berubah 0-1 untuk tim tamu. Tersengat gol cepat PSS, Persebaya makin intens menggempur pertahanan lawan.