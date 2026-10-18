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Persebaya Nyaris Bikin Malu, Gol Telat Miguel Pereira Jadi Penyelamat

Minggu, 18 Oktober 2026 – 18:08 WIB
Persebaya Nyaris Bikin Malu, Gol Telat Miguel Pereira Jadi Penyelamat - JPNN.com Bali
Striker Miguel Pinto Pereira mencetak gol kedua Persebaya pada menit ke-90 + 1 . Gol telat itu menjadi penyelamat Persebaya saat bermain di depan Bonek di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (18/10) sore menghadapi PSS Sleman. Kedua kesebelasan bermain imbang 2 - 2. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya nyaris kembali tersandung di kompetisi Super League 2026-2027.

Menghadapi tim promosi PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada pekan kelima, Minggu (18/10) sore, Persebaya dipaksa tim tamu bermain imbang 2 – 2.

Gol telat striker Miguel Pinto Pereira pada menit ke-90 + 1 menjadi penyelamat Persebaya saat bermain di depan Bonek.

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Miguel Pereira mencetak gol kedua setelah pada menit ke-36 menyumbang gol pertama untuk The Green Force.

Dua gol tim tamu PSS Sleman dicetak penyerang Melvyn Lorenzen pada menit ke-9 dan pemain belakang asal Jepang Hiromu Tanaka menit ke-61.

Sejak awal babak pertama, Green Force langsung tampil menekan.

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Namun, keasyikan menyerang, gawang Ernando Ari justru jebol lebih dahulu pada menit ke-9 oleh Melvyn Lorenzen lewat skema tendangan bebas PSS Sleman.

Skor berubah 0-1 untuk tim tamu. Tersengat gol cepat PSS, Persebaya makin intens menggempur pertahanan lawan.

Gol telat striker Miguel Pinto Pereira pada menit ke-90 + 1 menjadi penyelamat Persebaya saat bermain di depan Bonek, Minggu (18/10) sore
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TAGS   Persebaya Persebaya Surabaya PSS Sleman Persebaya vs PSS Sleman Miguel Pereira Super League 2026-2027 Stadion Gelora Bung Tomo

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