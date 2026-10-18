Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persib vs Persik: Adu Strategi Tim Juara

bali.jpnn.com, BANDUNG - Duel big match tersaji pada laga pekan kelima Super League 2026-2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (18/10) malam.

Dua tim juara Liga Indonesia, Persib Bandung dan Persik Kediri dijadwalkan berduel di lapangan hijau pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, tak perlu khawatir lantaran laga besar ini bisa disaksikan secara live di Indosiar.

Persib Bandung dan Persik Kediri sama-sama menunjukkan kesiapan tinggi. Pertandingan ini diprediksi berjalan ketat.

Kedua kesebelasan telah bertemu 12 kali dalam berbagai ajang, dengan hasil Persib menang delapan kali, sementara Persik Kediri hanya dua kali, sisa dua laga berakhir imbang.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan skuad Persik memiliki organisasi permainan yang rapi mulai dari lini pertahanan hingga lini serang.

"Mereka memiliki dua gelandang bertahan yang bagus, lini belakang mereka aktif bermain, bahkan penjaga gawang mereka sangat menikmati proses build-up.

Penyerang tengah mereka tangguh dalam duel udara dan sering bergerak cerdik ke tiang jauh," kata Igor Tolic dilansir dari laman klub.