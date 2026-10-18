JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persib vs Persik: Adu Strategi Tim Juara

Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persib vs Persik: Adu Strategi Tim Juara

Minggu, 18 Oktober 2026 – 17:06 WIB
Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persib vs Persik: Adu Strategi Tim Juara - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Dua tim juara Liga Indonesia, Persib Bandung dan Persik Kediri dijadwalkan berduel di lapangan hijau pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (18/10) malam. Foto; instagram @dewaunitedfc

bali.jpnn.com, BANDUNG - Duel big match tersaji pada laga pekan kelima Super League 2026-2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (18/10) malam.

Dua tim juara Liga Indonesia, Persib Bandung dan Persik Kediri dijadwalkan berduel di lapangan hijau pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, tak perlu khawatir lantaran laga besar ini bisa disaksikan secara live di Indosiar.

Baca Juga:

Persib Bandung dan Persik Kediri sama-sama menunjukkan kesiapan tinggi. Pertandingan ini diprediksi berjalan ketat.

Kedua kesebelasan telah bertemu 12 kali dalam berbagai ajang, dengan hasil Persib menang delapan kali, sementara Persik Kediri hanya dua kali, sisa dua laga berakhir imbang.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan skuad Persik memiliki organisasi permainan yang rapi mulai dari lini pertahanan hingga lini serang.

Baca Juga:

"Mereka memiliki dua gelandang bertahan yang bagus, lini belakang mereka aktif bermain, bahkan penjaga gawang mereka sangat menikmati proses build-up.

Penyerang tengah mereka tangguh dalam duel udara dan sering bergerak cerdik ke tiang jauh," kata Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Dua tim juara Liga Indonesia, Persib Bandung dan Persik Kediri dijadwalkan berduel di lapangan hijau pada pukul 19.00 WIB di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persib persik Persib vs Persik Igor Tolic Marcos Reina Live Streaming Persib vs Persik Prediksi Persib vs Persik Susunan Pemain Persib vs Persik Stadion Si Jalak Harupat Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Fabio Lefundes Bongkar Taktik Jitu Bungkam Bali United, Ciro Alves Jadi Senjata - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Bongkar Taktik Jitu Bungkam Bali United, Ciro Alves Jadi Senjata

  2. Johnny Jansen Meradang Bali United Keok, Semprot Kinerja Lini Pertahanan - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Meradang Bali United Keok, Semprot Kinerja Lini Pertahanan

  3. Java United Gilas Bali United 3–2, Diwarnai Drama VAR & Kartu Merah Kadek Arel - JPNN.com Bali

    Java United Gilas Bali United 3–2, Diwarnai Drama VAR & Kartu Merah Kadek Arel

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU