Klasemen Super League Setelah Persita Gilas Persija: Arema FC Tersungkur

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2026-2027 kembali bergerak dinamis setelah dua pertandingan bergulir di dua stadion berbeda, Sabtu (17/10) kemarin.

Laga pertama berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, mempertemukan tuan rumah Garudayaksa FC kontra Arema FC.

Hasilnya, Garudayaksa FC mengalahkan Arema FC dengan skor telak 3 – 1.

Tiga gol kemenangan Garudayaksa FC dicetak Brian Rubio menit ke-34, Jayro Jean menit ke-36 dan Carlos Lury Bezarra da Silva menit ke-70.

Satu gol Arema FC dicetak Matheus menit ke-5.

Kekalahan ini membuat posisi Garudayaksa FC meroket di papan klasemen Super League 2026-2027.

Klub milik Presiden Prabowo itu kini menempati peringkat ke-13 dengan lima poin, hasil dari sekali menang, dua kali seri dan dua kali kalah.

Arema FC di lain sisi tertahan di peringkat ke-10 dengan enam poin, hasil dari sekali menang, tiga kali seri dan sekali kalah.