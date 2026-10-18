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Klasemen Super League Setelah Persita Gilas Persija: Arema FC Tersungkur

Minggu, 18 Oktober 2026 – 08:19 WIB
Klasemen Super League Setelah Persita Gilas Persija: Arema FC Tersungkur - JPNN.com Bali
Pemain Persita dan Persija terlibat duel di Banten International Stadium (BIS), Serang, Sabtu (17/10) kemarin. Persita mengalahkan Persija dengan skor 3 - 2. Foto: Instagram @liga1match

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2026-2027 kembali bergerak dinamis setelah dua pertandingan bergulir di dua stadion berbeda, Sabtu (17/10) kemarin.

Laga pertama berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, mempertemukan tuan rumah Garudayaksa FC kontra Arema FC.

Hasilnya, Garudayaksa FC mengalahkan Arema FC dengan skor telak 3 – 1.

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Tiga gol kemenangan Garudayaksa FC dicetak Brian Rubio menit ke-34, Jayro Jean menit ke-36 dan Carlos Lury Bezarra da Silva menit ke-70.

Satu gol Arema FC dicetak Matheus menit ke-5.

Kekalahan ini membuat posisi Garudayaksa FC meroket di papan klasemen Super League 2026-2027.

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Klub milik Presiden Prabowo itu kini menempati peringkat ke-13 dengan lima poin, hasil dari sekali menang, dua kali seri dan dua kali kalah.

Arema FC di lain sisi tertahan di peringkat ke-10 dengan enam poin, hasil dari sekali menang, tiga kali seri dan sekali kalah.

Klasemen Super League 2026-2027 kembali bergerak dinamis setelah dua pertandingan bergulir di dua stadion berbeda, Sabtu (17/10) kemarin.
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TAGS   Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027 persita Persija Garudayaksa FC arema fc Persebaya PSS Sleman Persib persik

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