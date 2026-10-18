Persita Putus Rekor Persija, Carlos Pena: Kami Layak Menang!

bali.jpnn.com, SERANG - Carlos Pena memuji daya juang pemain Persita saat membungkam tim bertabur bintang Persija pada laga pekan kelima Super League 2026-2027 di Banten International Stadium (BIS), Serang, Sabtu (17/10) malam.

Persita berhasil mengalahkan Persija dengan skor 3 – 2.

Tiga gol Persita masing-masing dicetak Claudio Lucas Morais pada menit ke-5, Rayco Rodriguez menit ke-61 dan Andrejic Aleksa pada menit ke-90.

Di lain sisi, dua gol Persija dicetak Fabio Calonego pada menit ke-18 dan Alexander Jeremejeff menit ke-74.

Menurut mantan pelatih Persija ini, Laskar Cisadane tampil spartan dan cerdik memanfaatkan peluang untuk menjebol gawang lawan.

Carlos Pena mengatakan kemenangan ini layak diperoleh anak asuhnya yang berjuang keras dalam laga yang berlangsung lebih dari 100 menit itu.

Ia pun tak sungkan memuji penampilan luar biasa pemain Persita.

“Luar biasa. Ini baru pertandingan kelima dan lihat hasilnya,” ujar Carlos Pena seusai pertandingan.