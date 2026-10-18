Laju Persija Terhenti, STY Ungkap Dua Kesalahan Fatal Bisa Keok dari Persita
bali.jpnn.com, SERANG - Laju kemenangan Persija akhirnya terhenti pada pekan kelima Super League 2026-2027 di Banten International Stadium (BIS), Serang.
Persija takluk dari tuan rumah Persita Tangerang, Sabtu (17/10) malam kemarin dengan skor tipis 2 – 3.
Dua gol Persija yang dicetak Fabio Calonego pada menit ke-18 dan Alexander Jeremejeff menit ke-74 gagal membantu tim meraih kemenangan.
Pasalnya, Persita yang tampil disiplin sepanjang laga berhasil menjebol gawang Persija yang dikawal Nadeo Argawinata sebanyak tiga gol.
Tiga gol Persita masing-masing dicetak Claudio Lucas Morais pada menit ke-5, Rayco Rodriguez menit ke-61 dan Andrejic Aleksa pada menit ke-90.
Hasil negatif ini membuat pelatih Persija Shin Tae yong kecewa berat.
“Kami gagal menembus dinding pertahanan lawan.
Iya, itu penyebab kekalahan kami,” ujar Shin Tae yong dilansir dari laman klub.
Laju kemenangan Persija akhirnya terhenti pada pekan kelima Super League 2026-2027 di Banten International Stadium (BIS), Serang setelah kalah dari Persita 2-3
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