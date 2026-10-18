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Laju Persija Terhenti, STY Ungkap Dua Kesalahan Fatal Bisa Keok dari Persita

Minggu, 18 Oktober 2026 – 07:08 WIB
Laju Persija Terhenti, STY Ungkap Dua Kesalahan Fatal Bisa Keok dari Persita - JPNN.com Bali
Pemain Persija saling menguatkan seusai tumbang dari Persita di BIS, Serang, Sabtu (17/10) malam. Persija kalah dari Persita dengan skor 2 - 3. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, SERANG - Laju kemenangan Persija akhirnya terhenti pada pekan kelima Super League 2026-2027 di Banten International Stadium (BIS), Serang.

Persija takluk dari tuan rumah Persita Tangerang, Sabtu (17/10) malam kemarin dengan skor tipis 2 – 3.

Dua gol Persija yang dicetak Fabio Calonego pada menit ke-18 dan Alexander Jeremejeff menit ke-74 gagal membantu tim meraih kemenangan.

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Pasalnya, Persita yang tampil disiplin sepanjang laga berhasil menjebol gawang Persija yang dikawal Nadeo Argawinata sebanyak tiga gol.

Tiga gol Persita masing-masing dicetak Claudio Lucas Morais pada menit ke-5, Rayco Rodriguez menit ke-61 dan Andrejic Aleksa pada menit ke-90.

Hasil negatif ini membuat pelatih Persija Shin Tae yong kecewa berat.

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“Kami gagal menembus dinding pertahanan lawan.

Iya, itu penyebab kekalahan kami,” ujar Shin Tae yong dilansir dari laman klub.

Laju kemenangan Persija akhirnya terhenti pada pekan kelima Super League 2026-2027 di Banten International Stadium (BIS), Serang setelah kalah dari Persita 2-3
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TAGS   Persija persita Persija Jakarta persita tangerang STY persita vs persija Persita Tangerang vs Persija Jakarta Shin Tae-yong Super League 2026-2027 Banten International Stadium

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