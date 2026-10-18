Laju Persija Terhenti, STY Ungkap Dua Kesalahan Fatal Bisa Keok dari Persita

bali.jpnn.com, SERANG - Laju kemenangan Persija akhirnya terhenti pada pekan kelima Super League 2026-2027 di Banten International Stadium (BIS), Serang.

Persija takluk dari tuan rumah Persita Tangerang, Sabtu (17/10) malam kemarin dengan skor tipis 2 – 3.

Dua gol Persija yang dicetak Fabio Calonego pada menit ke-18 dan Alexander Jeremejeff menit ke-74 gagal membantu tim meraih kemenangan.

Pasalnya, Persita yang tampil disiplin sepanjang laga berhasil menjebol gawang Persija yang dikawal Nadeo Argawinata sebanyak tiga gol.

Tiga gol Persita masing-masing dicetak Claudio Lucas Morais pada menit ke-5, Rayco Rodriguez menit ke-61 dan Andrejic Aleksa pada menit ke-90.

Hasil negatif ini membuat pelatih Persija Shin Tae yong kecewa berat.

“Kami gagal menembus dinding pertahanan lawan.

Iya, itu penyebab kekalahan kami,” ujar Shin Tae yong dilansir dari laman klub.