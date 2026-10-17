Rekor Buruk PSIM Berlanjut, Lini Depan Tumpul, Van Gastel Pasrah Suporter Marah

bali.jpnn.com, BANTUL - Ambisi PSIM Yogyakarta untuk meraup kemenangan perdana pada kompetisi Super League 2026-2027 kembali kandas.

Tampil pada pekan kelima di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Jumat (16/10) sore, PSIM takluk dari PSM Makassar dengan skor tipis 1 – 2.

Hasil minor ini memperpanjang tren negatif anak asuh Jean Paul van Gastel di kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia.

Kekalahan PSIM Yogyakarta dari PSM Makassar menjadi yang keempat kalinya secara beruntun musim ini.

Dari lima laga awal yang sudah dilakoni, Laskar Mataram baru mengoleksi satu poin, hasil dari sekali imbang dan empat kali kalah.

Dua gol kemenangan Pasukan Ramang masing-masing dilesakkan oleh Achmat Fahrul Aditia pada menit ke-51 dan Stefan Jevtoski di menit ke-66.

PSIM baru bisa memperkecil kedudukan melalui eksekusi penalti gelandang Ze Valente pada menit ke-82.

Padahal, PSIM memiliki keuntungan jumlah pemain di akhir babak kedua.