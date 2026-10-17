Mentalitas Ewako Kunci PSM Bantai PSIM, Darije Kalezic Blak-blakan

bali.jpnn.com, BANTUL - PSM Makassar di bawah tangan Darije Kalezic akhirnya meraih kemenangan perdana di kompetisi Super League 2026-2027.

Menantang tuan rumah PSIM Yogyakarta pada pekan kelima di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Jumat (16/10) kemarin, PSM Makassar menang dengan skor tipis 1 – 2.

Hebatnya, kemenangan itu diraih saat PSM Makassar bermain dengan 10 pemain seusai Dusan Lagator diganjar kartu merah oleh pengadil lapangan pada menit ke-79.

Dua gol PSM Makassar dicetak Achmat Fahrul Aditia pada menit ke-50 dan Stefan Jevtoski pada menit ke-66.

Gol tunggal tuan rumah PSIM Yogyakarta dicetak gelandang Ze Valente dari titik putih menit ke-82.

Menurut pelatih Darije Kalezic kemenangan yang diraih PSM Makassar karena pemainnya mampu

mengontrol penuh jalannya pertandingan dengan strategi yang efektif.

"Kami membiarkan pemain PSIM mengontrol pertandingan karena kami tahu mereka punya kesulitan dalam hal menciptakan peluang dan mencetak gol.