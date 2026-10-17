JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Mentalitas Ewako Kunci PSM Bantai PSIM, Darije Kalezic Blak-blakan

Mentalitas Ewako Kunci PSM Bantai PSIM, Darije Kalezic Blak-blakan

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 11:20 WIB
Mentalitas Ewako Kunci PSM Bantai PSIM, Darije Kalezic Blak-blakan - JPNN.com Bali
Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic merangkul anak asuhnya seusai mengalahkan tuan rumah PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (16/10) kemarin. Foto: Instagram @psm_makassar

bali.jpnn.com, BANTUL - PSM Makassar di bawah tangan Darije Kalezic akhirnya meraih kemenangan perdana di kompetisi Super League 2026-2027.

Menantang tuan rumah PSIM Yogyakarta pada pekan kelima di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Jumat (16/10) kemarin, PSM Makassar menang dengan skor tipis 1 – 2.

Hebatnya, kemenangan itu diraih saat PSM Makassar bermain dengan 10 pemain seusai Dusan Lagator diganjar kartu merah oleh pengadil lapangan pada menit ke-79.

Baca Juga:

Dua gol PSM Makassar dicetak Achmat Fahrul Aditia pada menit ke-50 dan Stefan Jevtoski pada menit ke-66.

Gol tunggal tuan rumah PSIM Yogyakarta dicetak gelandang Ze Valente dari titik putih menit ke-82.

Menurut pelatih Darije Kalezic kemenangan yang diraih PSM Makassar karena pemainnya mampu

Baca Juga:

mengontrol penuh jalannya pertandingan dengan strategi yang efektif.

"Kami membiarkan pemain PSIM mengontrol pertandingan karena kami tahu mereka punya kesulitan dalam hal menciptakan peluang dan mencetak gol.

Menantang tuan rumah PSIM Yogyakarta pada pekan kelima di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Jumat (16/10) kemarin, PSM Makassar menang dengan skor tipis 1 – 2
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PSM psm makassar PSIM Yogyakarta PSIM PSIM vs PSM PSIM Yogyakarta vs PSM Makassar Ewako Darije Kalezic Super League 2026-2027 Stadion Sultan Agung

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Fabio Lefundes Bongkar Taktik Jitu Bungkam Bali United, Ciro Alves Jadi Senjata - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Bongkar Taktik Jitu Bungkam Bali United, Ciro Alves Jadi Senjata

  2. Johnny Jansen Meradang Bali United Keok, Semprot Kinerja Lini Pertahanan - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Meradang Bali United Keok, Semprot Kinerja Lini Pertahanan

  3. Java United Gilas Bali United 3–2, Diwarnai Drama VAR & Kartu Merah Kadek Arel - JPNN.com Bali

    Java United Gilas Bali United 3–2, Diwarnai Drama VAR & Kartu Merah Kadek Arel

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU