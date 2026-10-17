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Fabio Lefundes Bongkar Taktik Jitu Bungkam Bali United, Ciro Alves Jadi Senjata

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 10:56 WIB
Fabio Lefundes Bongkar Taktik Jitu Bungkam Bali United, Ciro Alves Jadi Senjata - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Java United Ciro Alves berduel dengan bek sayap Bali United Thijmen Goppel di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (16/10) malam. Java United mengalahkan Bali United dengan skor 3 - 2. Foto: Instagram @java.utd

bali.jpnn.com, SEMARANG - Fabio Lefundes tersenyum semringah seusai membawa Java United meraih kemenangan pada laga pekan kelima Super League 2026-2026 kontra Bali United di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (16/10).

Menurut Fabio Lefundes, kemenangan yang diraih Java United sudah diperkirakan sebelumnya setelah melihat persiapan tim sebelum laga bergulir.

Juru taktik asal Brasil ini mengatakan tim pelatih telah mempelajari pola serangan Bali United secara detail dan langkah antisipasi untuk meredamnya.

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Oleh karena itu, ketika Bali United berhasil membalas setiap gol yang dicetak pemain Java United, Fabio Lefundes mengeluarkan kartu truf yang tidak diduga tim lawan.

Mantan pelatih Madura United dan Borneo FC itu memasukkan penyerang sayap Ciro Alves untuk menambah daya gedor tim pada babak kedua.

Taktik tersebut pun berjalan sempurna.

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Ciro Alves menjadi salah satu aktor yang membantu tim mengalahkan tim kuat sekelas Bali United.

Ciro Alves membantu Gustavo Almeida mencetak gol kedua Java United setelah gol Riyan Ardhiansyah pada menit ke-14.

Menurut Fabio Lefundes, kemenangan yang diraih Java United atas Bali United sudah diperkirakan sebelumnya setelah melihat persiapan tim sebelum laga bergulir.
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TAGS   Fabio Lefundes Java United bali united Java United vs Bali United Ciro Alves Super League 2026-2027 Stadion Jatidiri

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