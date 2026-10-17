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Johnny Jansen Meradang Bali United Keok, Semprot Kinerja Lini Pertahanan

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 10:29 WIB
Johnny Jansen Meradang Bali United Keok, Semprot Kinerja Lini Pertahanan - JPNN.com Bali
Gelandang Bali United Teppei Yachida berduel dengan pemain Java United di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (16/10) malam. Bali United kalah dari Java United dengan skor 2 - 3. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, SEMARANG - Bali United kembali gagal mendulang tiga poin saat pertandingan tandang kali kedua musim 2026-2027.

Menghadapi tuan rumah Java United FC pada pekan kelima Super League 2026-2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Bali United takluk dengan skor 3 – 2.

Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Java United FC sekaligus kekalahan kali kedua Bali United setelah sebelumnya dibekuk Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda.

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Pelatih Bali United Johnny Jansen mengatakan skuad Serdadu Tridatu sebenarnya mampu mengendalikan pertandingan, tetapi kesalahan dalam bertahan membuat peluang meraih hasil positif sirna.

“Hasil yang buruk, kami kalah 3 – 2.

Kami sebenarnya mampu mengendalikan jalannya pertandingan pada babak pertama, menguasai bola dan menciptakan banyak peluang meski bukan peluang emas,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

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Meski demikian, Bali United justru ketinggalan satu gol yang dicetak pemain depan Java United Riyan Ardhiansyah pada menit ke-14.

Java United FC bahkan berpeluang menambah dua gol melalui Gustavo Franca menit ke-26 dan Gustavo Almeida menit ke-40.

Pelatih Johnny Jansen menyemprot kinerja lini belakang Bali United seusai dibantai Java United pada laga pekan kelima Super League di Stadion Jatidiri, Semarang
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TAGS   Johnny Jansen bali united Java United Java United vs Bali United kadek arel kartu merah Super League 2026-2027 Stadion Jatidiri

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