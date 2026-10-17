Johnny Jansen Meradang Bali United Keok, Semprot Kinerja Lini Pertahanan

bali.jpnn.com, SEMARANG - Bali United kembali gagal mendulang tiga poin saat pertandingan tandang kali kedua musim 2026-2027.

Menghadapi tuan rumah Java United FC pada pekan kelima Super League 2026-2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Bali United takluk dengan skor 3 – 2.

Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Java United FC sekaligus kekalahan kali kedua Bali United setelah sebelumnya dibekuk Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda.

Pelatih Bali United Johnny Jansen mengatakan skuad Serdadu Tridatu sebenarnya mampu mengendalikan pertandingan, tetapi kesalahan dalam bertahan membuat peluang meraih hasil positif sirna.

“Hasil yang buruk, kami kalah 3 – 2.

Kami sebenarnya mampu mengendalikan jalannya pertandingan pada babak pertama, menguasai bola dan menciptakan banyak peluang meski bukan peluang emas,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Meski demikian, Bali United justru ketinggalan satu gol yang dicetak pemain depan Java United Riyan Ardhiansyah pada menit ke-14.

Java United FC bahkan berpeluang menambah dua gol melalui Gustavo Franca menit ke-26 dan Gustavo Almeida menit ke-40.