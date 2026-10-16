Java United Gilas Bali United 3–2, Diwarnai Drama VAR & Kartu Merah Kadek Arel

bali.jpnn.com, SEMARANG - Bali United kembali gagal mendulang tiga poin saat pertandingan tandang kali kedua musim 2026-2027.

Menghadapi tuan rumah Java United FC pada pekan kelima Super League 2026-2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Bali United takluk dengan skor 3 – 2.

Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Java United FC sekaligus kekalahan kali kedua Bali United setelah sebelumnya dibekuk Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda.

Tiga gol Java United FC dicetak Riyan Ardhiansyah menit ke-14, Gustavo Almeida menit ke-78 dan Kei Hirose menit ke-98.

Dua gol balasan Bali United dicetak Teppei Yachida menit ke-59 dan Jens Raven menit ke-90 + 9.

Bali United harus kehilangan bek tengah Kadek Arel setelah menerima kartu merah dari pengadil lapangan menit ke-90 + 5.

Seperti diduga, laga kedua kesebelasan berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal pertandingan.

Kedua kesebelasan saling mengancam gawang lawan.