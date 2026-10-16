Persija Percaya Diri Kontra Persita, Adu Taktik STY versus Carlos Pena

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta bertolak ke markas Persita Tangerang dengan rasa percaya diri tinggi menyongsong pekan kelima Super League 2026-2027.

Skuad berjuluk Macan Kemayoran tersebut dijadwalkan menantang Persita Tangerang di Banten International Stadium (BIS), Serang, Sabtu (17/10) besok malam pukul 19.00 WIB.

Modal Persija terbilang sangat mentereng.

Sebelum melakoni laga tandang ini, anak asuh Shin Tae-yong mengamankan empat kemenangan beruntun.

Persija berhasil menumbangkan Borneo FC, Persib Bandung, Java United FC, dan PSIM Yogyakarta.

STY, sapaan akrabnya menegaskan bahwa persiapan timnya menjelang kontra Persita berjalan lancar tanpa kendala berarti.

Selain mematangkan taktik dan skema permainan, jajaran pelatih terus menjaga motivasi serta rasa lapar para pemain agar tak terlena dengan rekor sempurna tersebut.

"Kami mempersiapkan diri dengan baik seperti biasa.