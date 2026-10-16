Drama di SSA, 10 Pemain PSM Bungkam PSIM Yogyakarta 2 – 1, Cek Klasemen!

bali.jpnn.com, BANTUL - PSM Makassar di bawah tangan Darije Kalezic akhirnya meraih kemenangan perdana di kompetisi Super League 2026-2027.

Menantang tuan rumah PSIM Yogyakarta pada pekan kelima di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Jumat (16/10) sore, PSM Makassar menang dengan skor tipis 1 – 2.

Hebatnya, kemenangan itu diraih PSM Makassar bermain dengan 10 pemain seusai Dusan Lagator diganjar kartu merah oleh pengadil lapangan pada menit ke-79.

Menariknya lagi, PSM Makassar yang tampil agresif sejak menit awal mencetak dua gol terlebih dahulu ke gawang PSIM Yogyakarta yang dikawal Cahya Supriadi.

Gol pertama PSM dicetak Achmat Fahrul Aditia pada menit ke-50.

Gol kedua dicetak gelandang asing Stefan Jevtoski pada menit ke-66.

Dalam posisi unggul dua gol, kesalahan fatal dilakukan Dusan Lagator yang berujung menerima kartu merah dari wasit.

Kehilangan satu pemain membuat pertahanan PSM Makassar limbung.