Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Java United vs Bali United, Panas!

bali.jpnn.com, SEMARANG - Duel panas tersaji pada laga pekan kelima Super League 2026-2026 di Stadion Jatdiri, Semarang, Jumat (16/10) malam.

Tuan rumah Java United FC menantang dua kolektor juara Liga Indonesia, Bali United pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Jatidiri, Semarang, tak perlu khawatir lantaran laga besar ini bisa disaksikan secara live di Indosiar.

Pelatih Java United Fabio Lefundes memperkirakan duel panas antarpemain akan terjadi sepanjang laga.

“Pertandingan melawan Bali United selalu menyajikan intensitas tinggi.

Saya memperkirakan situasi yang sama akan terjadi pada pertandingan ini,” ujar Fabio Lefundes.

Menurut Fabio Lefundes, mepetnya masa persiapan tim tidak membuat anak asuhnya gentar menghadapi Bali United.

Ia justru mengeklaim chemistry antarpemain makin padu dan menjadi modal penting menghadapi lawan.