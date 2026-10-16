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JPNN.com Bali Sport Mantan Striker Persija Ini Jadi Ancaman Bali United, Johnny Jansen Blak-blakan

Mantan Striker Persija Ini Jadi Ancaman Bali United, Johnny Jansen Blak-blakan

Jumat, 16 Oktober 2026 – 10:26 WIB
Mantan Striker Persija Ini Jadi Ancaman Bali United, Johnny Jansen Blak-blakan - JPNN.com Bali
Striker Java United Gustavo Almeida mendapat perhatian serius pelatih Bali United Johnny Jansen menjelang duel penting di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (16/10) malam. Foto: Instagram @java.utd

bali.jpnn.com, SEMARANG - Ada satu pemain Java United yang mendapat perhatian serius pelatih Bali United Johnny Jansen menjelang duel pekan kelima Super League 2026-2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (16/10) malam.

Ia adalah penyerang haus gol Java United FC, Gustavo Almeida.

Musim lalu saat masih berseragam Persija, Gustavo Almeida mencetak delapan gol, sementara musim ini saat memakai jersei Java United masih nol.

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Meski demikian, kualitas penyerang dengan market value Rp4,78 miliar ini tak bisa dipandang remeh.

Kemenangan yang diraih Java United saat membungkam Borneo FC pekan lalu, salah satunya berkat kontribusi Gustavo Almeida.

Mantan striker Arema FC itu memiliki kemampuan bergerak mencari ruang dan membuka peluang bagi rekan setimnya.

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“Kemampuan itu perlu diantisipasi agar pemain tidak memberikan terlalu banyak kesempatan kepada tuan rumah membangun serangan,” kata Johnny Jansen.

Yang membuat Johnny Jansen semringah, Bali United memiliki catatan positif setiap bentrok melawan Java United yang musim lalu masih memakai bendera Malut United.

Ada satu pemain Java United yang mendapat perhatian serius pelatih Bali United Johnny Jansen menjelang duel di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (16/10) malam
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TAGS   Java United bali united Java United vs Bali United Johnny Jansen Gustavo Almeida Persija arema fc striker Super League 2026-2027

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