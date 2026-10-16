Tim Geypens Siap Tempur Kontra Java United, Siap Diplot di Mana Saja

bali.jpnn.com, SEMARANG - Pemain versatile Bali United Tim Geypens dipastikan kembali menghuni starting XI saat melawan Java United FC pada laga pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (16/10) malam.

Meski demikian, belum dipastikan peran spesifik yang akan diberikan pelatih Johnny Jansen kepada pemain berusia 21 tahun tersebut.

Apakah Tim Geypens akan kembali diplot sebagai bek tengah seperti pekan lalu, mengisi posisi pengatur irama permainan sebagai gelandang bertahan, atau dikembalikan ke posisi aslinya di pos bek kiri.

Yang jelas, Tim Geypens menegaskan siap menjalankan instruksi apa pun dan siap tampil habis-habisan di lapangan.

"Saya sudah siap untuk pertandingan ini.

Kami tahu Java United adalah tim yang bagus, dan kami sudah memiliki rencana untuk berusaha memberikan yang terbaik," ujar Geypens dilansir dari laman klub.

Pemain berdarah Indonesia-Belanda itu menambahkan, seluruh rangkaian persiapan Bali United berjalan lancar.

Menurut Tim Geypens, para pemain Bali United sudah memahami dengan detail skema dan taktik yang diracik tim pelatih.