Johnny Jansen Pantang Anggap Remeh Java United, Ogah Otak Atik Taktik Lefundes

bali.jpnn.com, SEMARANG - Pelatih Bali United Johnny Jansen mengingatkan anak asuhnya untuk tidak menganggap remeh Java United menjelang laga pekan kelima Super League 2026-2027.

Pertandingan besar ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (16/10) malam pukul 19.00 WIB.

Meski kedua tim berada dalam tren positif seusai mengantongi kemenangan di laga sebelumnya, Johnny Jansen menilai Java United tetap menjadi ancaman serius yang bisa menggoyahkan momentum Bali United.

"Persiapan kami berjalan sangat baik, tetapi pertandingan nanti pasti berlangsung sengit.

Java United memiliki skuad yang sangat bagus dan diisi pemain-pemain berkualitas," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Menurut Johnny Jansen, tim pelatih Bali United telah menganalisis rekaman pertandingan Java United untuk meracik strategi terbaik.

Mantan pelatih PEC Zwolle ini menyiapkan starting XI dan strategi yang tepat untuk mengantisipasi permainan Java United.

"Kami sudah mempelajari rekaman pertandingan dan mempersiapkan segala hal.