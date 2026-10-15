Super League Makan Korban, Persijap Pecat Mario Lemos, Ada Peran Bali United

bali.jpnn.com, JEPARA - Super League musim 2026-2027 benar-benar kejam, terutama untuk tim medioker Persijap Jepara.

Untuk kali kedua musim ini, manajemen Persijap memecat juru taktik saat kompetisi masih berjalan.

Iya, manajemen resmi memecat Mario Lemos seusai Persijap dibungkam tuan rumah Bali United pada pekan keempat, Sabtu (10/10) lalu.

Sebelumnya, Persijap mengganti Juan Cortes sebagai juru taktik seusai laga pekan kedua yang kemudian digantikan oleh Mario Lemos yang sebelumnya berposisi sebagai direktur teknik.

Juan Cortes sendiri kemudian diberi posisi sebagai direktur teknik Persijap Jepara.

Pengumuman pemecatan Mario Lemos itu diumumkan manajemen Persijap melalui akun resmi Instagram Persijap, Kamis (15/10) sore.

"Persijap Jepara resmi mengakhiri kerja sama dengan Mario Lemos sebagai pelatih kepala setelah melalui evaluasi manajemen menyusul kekalahan 1-6 dari Bali United.

Keputusan ini merupakan bagian dari evaluasi dan pembenahan tim demi menjaga arah perjalanan Persijap Jepara dalam menghadapi kompetisi musim ini,” tulis manajemen Persijap.