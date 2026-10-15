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Fahreza Sudin: Java United FC Siap Tempur, Pede Bungkam Bali United

Kamis, 15 Oktober 2026 – 19:09 WIB
Fahreza Sudin: Java United FC Siap Tempur, Pede Bungkam Bali United - JPNN.com Bali
Gelandang Java United FC Fahreza Sudin duel dengan pemain lawan. Fahreza Sudin percaya diri menjelang laga pekan kelima Super League 2026-2027 kontra Bali United di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (16/10) malam. Foto: Instagram @java.utd

bali.jpnn.com, SEMARANG - Gelandang Java United FC Fahreza Sudin percaya diri menjelang laga pekan kelima Super League 2026-2027 kontra Bali United di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (16/10) malam.

Pemain dengan nomor punggung 88 ini ini memastikan para pemain akan menjalankan instruksi pelatih Fabio Lefundes demi tiga poin kemenangan.

“Pemain siap menerapkan instruksi pelatih dan rencana permainan yang disiapkan tim pelatih selama latihan,” ujar Fahreza Sudin dalam sesi konferensi pers di Stadion Jatidiri, Semarang, Kamis (14/10).

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Pemain anyar Java United FC ini mengatakan sesi latihan tim menjadi sangat penting untuk menerapkan taktik yang pas saat menghadapi Bali United yang agresif saat menyerang dan kuat dalam bertahan.

“Semoga kami dapat mengaplikasikannya dengan baik dan meraih kemenangan,” kata Fahreza Sudin.

Ia pun berharap laga kandang besok dipenuhi suporter lantaran menjadi energi pemain tampil lebih baik.

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Menurut Fahreza Sudin, keberadaan suporter membuat pemain makin termotivasi meraih kemenangan.

“Kami pasti merasa jauh lebih termotivasi dan ingin menunjukkan performa terbaik.

Gelandang Java United FC Fahreza Sudin percaya diri menjelang laga pekan kelima Super League 2026-2027 kontra Bali United di Stadion Jatidiri, Semarang, besok
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TAGS   Fahreza Sudin Java United Java United FC bali united Java United vs Bali United Java United FC vs Bali United Stadion Jatidiri Super League 2026-2027 Klasemen Super League 2026-2027

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