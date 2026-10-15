Fabio Lefundes Siap Bikin Bali United Merana, Libas Borneo FC Jadi Modal

bali.jpnn.com, SEMARANG - Java United FC dalam kepercayaan diri tinggi menjelang duel pekan kelima Super League 2026-2027 kontra tim tamu Bali United di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (16/10) malam pukul 19.00 WIB.

Kemenangan Java United FC atas tim kuat Borneo FC pada laga sebelumnya menjadi alasan tuan rumah percaya diri meraih tiga poin dari Bali United.

Apalagi pertandingan besar ini berlangsung di kandang sendiri, Stadion Jatidiri, yang sulit dikalahkan lawan.

Meski demikian, pelatih Java United FC Fabio Lefundes memprediksi laga penting tersebut berjalan tidak mudah.

Mantan pelatih Madura United ini bahkan memperkirakan duel panas antarpemain akan terjadi sepanjang laga.

“Pertandingan melawan Bali United selalu menyajikan intensitas tinggi.

Saya memperkirakan situasi yang sama akan terjadi pada pertandingan besok,” ujar Fabio Lefundes saat konferensi pers di Stadion Jatidiri, Semarang, Kamis (15/10).

Juru taktik asal Brasil ini juga percaya diri dengan persiapan tim berjuluk Laskar Kepodang Emas meski waktu persiapan sangat mepet.