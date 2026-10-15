Kartu Merah Konyol Thomas Lam Bikin Johnny Jansen Meradang, Hhm

bali.jpnn.com, GIANYAR - Nasib apes dialami bek Bali United Thomas Lam saat membantu tim mengalahkan Persijap Jepara pada laga pekan keempat Super League 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (10/10)

Hal itu buntut dari kartu merah tidak perlu yang diperoleh Thomas Lam yang berakhir dengan skor 6 – 1 untuk kemenangan Bali United atas Persijap.

Thomas Lam masuk lapangan hijau dari bangku cadangan pada menit ke-60 menggantikan Kadek Arel.

Namun, hanya 30 menit berada di lapangan, bek asal Finlandia itu justru mengoleksi dua kartu kuning berujung kartu merah dari wasit Ginanjar Rahman Latief di masa injury time.

Pelanggaran fatal pada menit ke-91 dan 96 membuat Serdadu Tridatu harus menyelesaikannya pertandingan dengan 10 pemain.

Kendati Bali United mengunci kemenangan telak 6-1 atas Persijap Jepara, aksi ceroboh bek berusia 32 tahun itu tetap menjadi catatan merah pelatih.

"Ya, itu sebuah kesalahan.

Saya akan berbicara langsung dengan dia (Thomas) secara pribadi terkait situasi ini," ujar pelatih Bali United Johnny Jansen dilansir dari laman klub.