Respons Berkelas Peralta Seusai Bantu Persib Bekuk Viettel FC, Sentil Igor Tolic

bali.jpnn.com, BANDUNG - Penyerang Persib Mariano Peralta tampil sebagai bintang lapangan saat membantu tim membungkam The Cong Viettel FC 1 – 0 pada laga kedua Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026-2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (14/10) malam.

Mantan penyerang Borneo FC itu dinobatkan sebagai Player of the Match seusai mencetak gol tunggal kemenangan Pangeran Biru lewat titik putih pada menit ke-45.

Meski menjadi penentu kemenangan, Mariano Peralta menyebut tiga poin yang diraih Persib merupakan buah dari kedisiplinan seluruh tim.

"Kami menampilkan permainan yang luar biasa.

Rencana permainan berjalan sesuai dengan apa yang dipersiapkan dalam latihan," ujar Mariano Peralta dilansir dari laman klub.

Pelatih Igor Tolic memberi peran berbeda pada laga Persib versus Viettel FC.

Pada pertandingan tersebut, Mariano Peralta dipercaya mengisi posisi penyerang tengah, sementara aslinya adalah penyerang sayap.

Meski bermain tidak di posisi aslinya, Mariano Peralta mengaku tidak bermasalah demi kebutuhan tim.