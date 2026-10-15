Tolic Bongkar Rahasia Ruang Ganti, Puji Debut Sandy Walsh Gilas Viettel FC

bali.jpnn.com, BANDUNG - Laju Persib Bandung di ajang AFC Championship League (ACL) Two 2026-2027 belum terbendung.

Menantang The Cong Viettel FC pada laga kedua Grup E di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Rabu (14/10) malam, Persib Bandung menang tipis 0 – 1.

Gol tunggal skuad Pangeran Biru dicetak Mariano Peralta melalui tendangan penalti pada menit ke-45.

Berkat kemenangan itu, Persib Bandung memimpin klasemen Grup E dengan enam poin, unggul dua poin dari Melbourne Victory yang pada pertandingan sebelumnya mengalahkan FC Seoul 3-0.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan suasana positif di ruang ganti dalam beberapa hari terakhir menjadi salah satu faktor penting yang mendukung penampilan tim melaju positif.

Menurutnya, komunikasi yang terjalin antarpemain, keterlibatan dalam menyusun rencana permainan, serta kedisiplinan menjalankan instruksi menjadi bagian dari upaya Persib mengamankan tiga poin.

"Saya pikir ada banyak hal positif di ruang ganti selama tiga hari terakhir.

Para pemain saling berkomunikasi dan menyusun rencana permainan bersama.