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JPNN.com Bali Sport Laju Persija tak Terbendung, Fabio Calonego & Alex Jeremejeff Buka Suara

Laju Persija tak Terbendung, Fabio Calonego & Alex Jeremejeff Buka Suara

Rabu, 14 Oktober 2026 – 15:51 WIB
Laju Persija tak Terbendung, Fabio Calonego & Alex Jeremejeff Buka Suara - JPNN.com Bali
Pemain Persija merayakan kemenangan seusai mengalahkan PSIM Yogyakarta pada laga pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10) lalu. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Tren positif Persija Jakarta di panggung Super League 2026-2027 belum terbendung.

Skuad berjuluk Macan Kemayoran itu sukses memetik kemenangan telak 4-0 saat melakoni laga tandang ke markas PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10) lalu.

Tambahan tiga poin ini makin mengukuhkan posisi Persija di puncak klasemen sementara dengan raihan 12 poin sempurna dari empat pertandingan.

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Tak sekadar menyapu bersih seluruh laga awal musim dengan kemenangan, performa anak asuh Shin Tae yong terbilang sangat impresif.

Mereka mencatatkan delapan gol dan baru satu gawang Nadeo Argawinata kebobolan.

Gelandang Persija, Fabio Calonego, tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya atas tren positif tersebut.

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Pesepak bola asal Brasil ini menilai timnya berada di jalur persaingan yang benar.

"Sangat senang dengan kemenangan dan performa tim.

Persija memetik kemenangan telak 4-0 saat melakoni laga tandang ke markas PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10) lalu.
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TAGS   Persija Persija Jakarta PSIM PSIM Yogyakarta PSIM vs Persija PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta Shin Tae-yong Fabio Calonego Alex Jeremejeff Dony Tri Pamungkas

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