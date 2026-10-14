JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Jadwal Bali United Padat! Jo Jansen Rotasi Pemain, tak asal Pilih Starting XI

Jadwal Bali United Padat! Jo Jansen Rotasi Pemain, tak asal Pilih Starting XI

Rabu, 14 Oktober 2026 – 15:33 WIB
Jadwal Bali United Padat! Jo Jansen Rotasi Pemain, tak asal Pilih Starting XI - JPNN.com Bali
Pelatih Bali United Johnny Jansen putar otak menyusun starting XI tim di dua kompetisi berbeda. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tantangan berat menanti Bali United mengarungi kompetisi musim 2026-2027.

Selain bertarung di ajang Super League, Bali United juga tampil di League Cup 2026-2027 yang mulai bergulir November mendatang.

Pada ajang tersebut, Bali United tergabung di Grup J Zona Timur 2 bersama Barito Putera dan Persiba Balikpapan.

Baca Juga:

Oleh karena itu, Serdadu Tridatu harus pandai membagi fokus dan stamina seusai dihadapkan pada jadwal kompetisi yang kian padat.

Kondisi ini memaksa pelatih Johnny Jansen berpikir ekstra keras.

Mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle ini dituntut cermat meracik komposisi pemain agar kondisi kebugaran skuadnya tetap terjaga sepanjang musim.

Baca Juga:

"Kami akan melangkah pertandingan demi pertandingan, lalu beralih fokus ke laga berikutnya," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman I.League.

Juru taktik berkebangsaan Belanda ini menegaskan bahwa kondisi fisik pemain menjadi prioritas utama dalam menyusun strategi dan menentukan starting XI Bali United.

Pelatih Bali United Johnny Jansen dituntut cermat meracik komposisi pemain agar kondisi kebugaran skuadnya tetap terjaga sepanjang musim.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Johnny Jansen Super League 2026-2027 League Cup 2026-2027 Starting XI Bali United Barito Putera Persiba Balikpapan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Bali United Padat! Jo Jansen Rotasi Pemain, tak asal Pilih Starting XI - JPNN.com Bali
    Jadwal Bali United Padat! Jo Jansen Rotasi Pemain, tak asal Pilih Starting XI
  2. Jay Unjuk Gigi di Depan John Herdman, Kontribusinya untuk Bali United Nyata! - JPNN.com Bali

    Jay Unjuk Gigi di Depan John Herdman, Kontribusinya untuk Bali United Nyata!

  3. Fakta Hattrick Jort van der Sande ke Persijap: Ikut Jejak Comvalius & Spaso - JPNN.com Bali

    Fakta Hattrick Jort van der Sande ke Persijap: Ikut Jejak Comvalius & Spaso

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU