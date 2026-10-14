Jadwal Bali United Padat! Jo Jansen Rotasi Pemain, tak asal Pilih Starting XI

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tantangan berat menanti Bali United mengarungi kompetisi musim 2026-2027.

Selain bertarung di ajang Super League, Bali United juga tampil di League Cup 2026-2027 yang mulai bergulir November mendatang.

Pada ajang tersebut, Bali United tergabung di Grup J Zona Timur 2 bersama Barito Putera dan Persiba Balikpapan.

Oleh karena itu, Serdadu Tridatu harus pandai membagi fokus dan stamina seusai dihadapkan pada jadwal kompetisi yang kian padat.

Kondisi ini memaksa pelatih Johnny Jansen berpikir ekstra keras.

Mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle ini dituntut cermat meracik komposisi pemain agar kondisi kebugaran skuadnya tetap terjaga sepanjang musim.

"Kami akan melangkah pertandingan demi pertandingan, lalu beralih fokus ke laga berikutnya," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman I.League.

Juru taktik berkebangsaan Belanda ini menegaskan bahwa kondisi fisik pemain menjadi prioritas utama dalam menyusun strategi dan menentukan starting XI Bali United.