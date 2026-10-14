Live Streaming & Susunan Pemain Persib vs Viettel FC: Momen Rebut Tiga Poin

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali melanjutkan kompetisi Asia dengan menantang wakil Vietnam, The Cong Viettel FC.

Laga kedua Grup E ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Bandung, Rabu (14/10) malam pukul 19.15 WIB.

Pada pertandingan perdana kontra wakil Korea Selatan, Seoul FC, 16 September 2026 lalu, Persib menang tipis 0 – 1.

Persib Bandung punya modal bagus jika melawan tim dari luar Indonesia.

Kebetulan skuad Pangeran Biru selalu menang melawan tim-tim luar negeri, baik di ajang pramusim maupun kompetisi resmi dengan statistik lima cleansheet dari enam kali kemenangan.

"Kami tidak punya rencana khusus.

Kami hanya menjalani setiap laga demi laga.

Kami bahkan tidak terlalu memikirkan kompetisi mana yang sedang dijalani.